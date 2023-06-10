На Пхукете ночью заблудилась туристка из России

На Пхукете вчера ночью туристическая полиция несколько часов искала потерявшуюся россиянку. Туристку нашли на соседнем пляже – в нескольких километрах от места пропажи. Как сообщает The Phuket News, ей удивительным образом повезло: в тех местах и днем нужно передвигаться с осторожностью.

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По отчету туристической полиции события развивались следующим образом. Супружеская пара отдыхала вечером в кафе рядом с пляжем Найтон. Затем мужчина ушел в отель, а женщина решила погулять вдоль берега моря. Примерно в 11 вечера супруг, обеспокоенный ее долгим отсутствием, пошел на поиски. Не найдя ее в оставленном месте, он обратился в полицию.

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Сигнал поступил в начале первого ночи 9 июня, после чего было организовано прочесывание местности. В течение нескольких часов осматривали окрестности Найтона, пока не поступило известие, что туристку нашли на другом пляже – Най-Янг, примерно в 7 км. Заблудившуюся обнаружили при обходе побережья сотрудники отеля Phuket Marriott.

Оказалось, что женщина потеряла ориентацию и пошла в другую сторону. В издании обратили внимание на то, что пробраться ночью через заросли практически невозможно. При этом пройти вдоль усеянного скалами берега трудно даже при отливе. Еще один путь – по дороге через холмы, на которых проводят соревнования для атлетов Heartbrak Hil. Однако факт, что туристка прошла свой ночной марафон и осталась невредима.

Туристическая полиция доставила россиянку в отель. В отчете нет его названия, но The Phuket News сделало предположение, что это Andaman White Beach Resort.

Ранее «ТурДом» сообщал, что на мысе Промтхеп погиб турист из России. После нескольких смертельных случаев в этом районе власти острова раздумывают, как запретить отдыхающим рисковать своими жизнями ради красивых видов.