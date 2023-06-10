Пассажиры в аэропорту Сочи жаловались на отсутствие интернета

Пассажиры рейса SU 1125 Сочи – Москва вчера были вынуждены ждать задержавшийся на 2,5 часа вылет без сотовой связи, а кто-то и без воды. О ситуации рассказала подписчица «Крыши ТурДома».

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Из-за отсутствия интернета не работали терминалы безналичной оплаты, на кассах принимали только наличку. Соответственно, те, у кого не было с собой купюр, не могли купить себе даже воду. Со слов читательницы, «Аэрофлот» и аэропорт никак не позаботились о пассажирах. Самолет вылетел в 20:13 вместо 17:40.

На проблемы с интернетом 7–9 июня жаловались и местные жители, писал «Коммерсантъ». По словам собеседника газеты, перебои могли быть вызваны обеспечением безопасности представителей государств, которые собрались в Сочи. В эти дни проходили заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Неполадки со связью официально подтверждали и власти города, но в качестве причины указывали ремонтные работы. На усиленные меры безопасности в аэропорту обращала внимание в своем телеграм-канале и Ксения Собчак.