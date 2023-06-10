Турблогер объяснила, как из закрытых чемоданов пропадают вещи

Турблогер объяснила, как из закрытых чемоданов с молнией пропадают вещи
Чемодан с молнией легко взломать с помощью ручки. Об этом в TikTok рассказала блогер, специалист по путешествиям Сара Адекола.
Блогер показала в видео, как воры с помощью ручки легко и незаметно вскрывают чемоданы. Они вставляют ручку в застежку-молнию несильно надавливают в нужном направлении и создают зазор между двумя сторонами молнии. После этого сумку открыть легко, даже если на ней висячий замок.
Защититься от такой кражи, по словам эксперта, можно несколькими способами. Прежде всего не стоит отдавать предпочтение чемоданам с застежками-молниями. На замену им лучше выбрать багаж на колесиках, поскольку у них молния обычно скрытая. Кроме того, менее уязвимы чемоданы из твердых материалов.
Адекола также обратила внимание, что важна марка чемодана. Если производитель дает гарантию минимум пять лет, то можно доверять качеству и надежности изделия. Кроме того, можно приклеить на сумку этикетку «Хрупкий», чтобы багажу уделили больше внимания и обращались с ним аккуратнее.
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