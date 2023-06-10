Первые квалификационные испытания для экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли в Москве

В Москве прошли первые квалификационные экзамены для экскурсоводов и гидов-переводчиков, 10 специалистов туристической отрасли успешно прошли испытания. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«7 июня во флагманском туристско-информационном центре в парке «Зарядье» первые шесть экскурсоводов и один гид-переводчик уже получили аттестаты, нагрудные идентификационные карточки, а также подарки от Мостуризма. С этими документами они смогут работать в Москве на законных основаниях. В будущем вручение аттестатов и нагрудных карточек будет проходить там же. Получить их можно в течение 15 дней после успешного прохождения финального экзамена и оплаты госпошлины. О готовности документов проинформируют сотрудники Мостуризма, а для их получения необходимо будет предъявить документы, подтверждающие личность. Кроме того, документы о прохождении аттестации в электронном виде придут в личный кабинет на портале mos.ru», - говорится в сообщении.

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Как отметила начальник управления туризма столичного комитета по туризму Ирина Шилкина, вручение первых аттестатов и нагрудных карточек экскурсоводам и гидам-переводчикам стало важным событием для туристической отрасли Москвы.

«10 столичных специалистов стали первыми представителями профессионального сообщества, которые прошли аттестацию в соответствии с новыми правилами, а первые из них уже получили соответствующие документы. Они не только проявили энтузиазм, но и показали высокий уровень знаний. Благодаря таким кадрам туристы смогут гарантированно получать качественную информацию и самые яркие впечатления от поездки в Москву», - подчеркнула она.

Отмечается, что большинство кандидатов подали заявления на аттестацию для работы в Москве, а один экскурсовод - на территории сразу двух субъектов: Москвы и Московской области. Специально для него в аттестационную комиссию пригласили представителей соседнего региона. Среди первых специалистов сдавал экзамен и один гид-переводчик, который во время практического этапа провел экскурсию и успешно ответил на вопросы комиссии на английском языке.

«Предоставление экскурсионно-информационных услуг должно осуществляться только в правовом поле и учитывать права потребителя - экскурсанта. Важно защитить туриста от получения услуг ненадлежащего качества. Только специалисты, прошедшие аттестацию, являются носителями подтвержденных знаний о культурно-историческом наследии города, программах развития территорий, охране и реставрации памятников и многом другом. Эта процедура совершенно необходима для отрасли и является гарантом знаний экскурсоводов или гидов-переводчиков, их ответственного отношения к городу и туристам», - отметила вице-президент ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Марина Крессова.