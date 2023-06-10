$82.64+0.5589.01+0.97

«Аэрофлот» сообщил об увеличении пассажиропотока почти в три раза

По итогам года группе компаний «Аэрофлот» удалось нарастить пассажиропоток почти в три раза. По данным компании, за год рост составил 36%.

«Аэрофлот» сообщил об увеличении пассажиропотока почти в три раза
© Runews24

Более того, сегодня «Аэрофлот» перевозит на 4% больше пассажиров, чем в мае.

Как уточнили в пресс-службе компании, на внутренних линиях «Аэрофлот» перевез 3 млн пассажиров, а на международных 738 тыс. пассажиров.

При этом занятость кресел также увеличилась на 2,4 процентного пункта, или до 83,4%.

В мае 2022 года группа перевезла 2,7 млн человек, что на 25% меньше, чем годом ранее.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители