«Аэрофлот» сообщил об увеличении пассажиропотока почти в три раза
По итогам года группе компаний «Аэрофлот» удалось нарастить пассажиропоток почти в три раза. По данным компании, за год рост составил 36%.
Более того, сегодня «Аэрофлот» перевозит на 4% больше пассажиров, чем в мае.
Как уточнили в пресс-службе компании, на внутренних линиях «Аэрофлот» перевез 3 млн пассажиров, а на международных 738 тыс. пассажиров.
При этом занятость кресел также увеличилась на 2,4 процентного пункта, или до 83,4%.
В мае 2022 года группа перевезла 2,7 млн человек, что на 25% меньше, чем годом ранее.