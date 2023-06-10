«Аэрофлот» сообщил об увеличении пассажиропотока почти в три раза

По итогам года группе компаний «Аэрофлот» удалось нарастить пассажиропоток почти в три раза. По данным компании, за год рост составил 36%.

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Более того, сегодня «Аэрофлот» перевозит на 4% больше пассажиров, чем в мае.

Как уточнили в пресс-службе компании, на внутренних линиях «Аэрофлот» перевез 3 млн пассажиров, а на международных 738 тыс. пассажиров.

При этом занятость кресел также увеличилась на 2,4 процентного пункта, или до 83,4%.