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Два самолета задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в Токио

В токийском аэропорту Ханэда два самолета задели друг друга на взлетно-посадочной полосе. Инцидент произошел с лайнерами авиакомпаний EVA и «Тайские авиалинии», сообщает телеканал NHK.

Два самолета задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в Токио
© Мир24

В результате происшествия у авиалайнера «Тайских авиалиний» повредилось крыло: фрагмент лежит рядом на взлетно-посадочной полосе. Причины происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, как выжившим в авиакатастрофе детям удалось 40 дней продержаться в колумбийских джунглях. По словам президента Густаво Петро, событие стало радостью для всей страны. В поисковой операции участвовали более 70 местных жителей и 120 бойцов спецназа колумбийской армии.

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