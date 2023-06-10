Два самолета задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в Токио

В токийском аэропорту Ханэда два самолета задели друг друга на взлетно-посадочной полосе. Инцидент произошел с лайнерами авиакомпаний EVA и «Тайские авиалинии», сообщает телеканал NHK.

© Мир24

В результате происшествия у авиалайнера «Тайских авиалиний» повредилось крыло: фрагмент лежит рядом на взлетно-посадочной полосе. Причины происшествия выясняются.