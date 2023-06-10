Два самолета задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в Токио
В токийском аэропорту Ханэда два самолета задели друг друга на взлетно-посадочной полосе. Инцидент произошел с лайнерами авиакомпаний EVA и «Тайские авиалинии», сообщает телеканал NHK.
В результате происшествия у авиалайнера «Тайских авиалиний» повредилось крыло: фрагмент лежит рядом на взлетно-посадочной полосе. Причины происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, как выжившим в авиакатастрофе детям удалось 40 дней продержаться в колумбийских джунглях. По словам президента Густаво Петро, событие стало радостью для всей страны. В поисковой операции участвовали более 70 местных жителей и 120 бойцов спецназа колумбийской армии.