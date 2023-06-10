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E1.RU сообщил, как гражданину РФ получить шенгенскую визу и уехать за границу в 2023 году

Сложная геополитическая обстановка негативно сказалась на путешествиях россиян за рубеж. E1.RU сообщил, как гражданину РФ получить шенгенскую визу и уехать за границу в 2023 году.

E1.RU сообщил, как гражданину РФ получить шенгенскую визу и уехать за границу в 2023 году
© Banki.loans

Семейная пара из Екатеринбурга Ирене и Димас Зыряновы решили отправиться в кругосветное путешествие, для которого им необходимо было получить шенгенские визы. Супруги подробно расписали алгоритм действий, которые необходимо совершить, чтобы получить визу и отправиться за границу.

Сначала супруги обратилась на форум Винского и ознакомились со статистикой выдачи виз по странам. В 2023 году самыми лояльными странами к россиянам оказались Франция, Италия и Испания. Супруги выбрали Испанию.

После того как выбор был сделан, супруги отправились на официальный сайт консульства Испании и выяснили, какие документы необходимы для подачи визы.

Самым сложным оказалось записаться на подачу документов. Супруги мониторили сайт три недели, проверяя запись каждый час, но наконец-то им повезло. Через две недели после подачи документов супруги стали счастливыми обладателями виз.

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