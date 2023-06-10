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Россияне смогут посещать Исландию и после закрытия посольства

Российские туристы смогут прилетать в Исландию и после приостановки работы посольства в Москве.

Россияне смогут посещать Исландию и после закрытия посольства
© tourdom.ru

С 2001 года страна является членом Шенгенского соглашения, поэтому оформлять разрешение на въезд именно от исландских властей не обязательно. Для пересечения границы достаточно иметь визу любого другого государства-участника, подписавшего документ.

Подписчики «Крыши ТурДома» с сожалением отреагировали на решение островного государства. Несмотря на то что направление никогда не было массовым, до недавнего времени страну посещали многие туристы. Особенно модной Исландия стала в эпоху соцсетей из-за открыточных видов, привлекавших известных фотографов и блогеров. Это привело к тому, что ранее из России даже организовывались прямые рейсы в Рейкьявик. Кроме того, посмотреть Исландию можно было присоединившись к морскому круизу.

Диппредставительство в Москве прекратит свою работу с 1 августа. Власти Исландии приняли такое решение из-за отсутствия культурных, торговых и политических контактов. Этот шаг не является полным разрывом отношений. «Как только позволят условия», Исландия возобновит работу посольства. Кто будет исполнять функции исландских дипломатов в Москве? На этот вопрос ответа пока нет.

Страна в марте прошлого года попала в перечень недружественных стран. Для туротрасли означает, что прямые рейсы в Рейкьявик до снятия санкций невозможны.

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