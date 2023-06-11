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Власти Египта открыли для купания пляжи Хургады, кроме участка, где погиб россиянин после нападения акулы

Власти Египта открыли для купания пляжи Хургады, за исключением участка, где погиб россиянин после нападения акулы, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию провинции.

Власти Египта открыли для купания пляжи Хургады
© Газета.Ru

По данным администрации, никаких «аномальных явлений» за прошедшие два дня не зарегистрировано. Рекомендовано «постепенно возобновить купание в море и занятие водными видами спорта» на пляжах.

Ранее сообщалось, что власти в Египте приняли решение закрыть все пляжи Хургады после гибели россиянина в результате нападения акулы.

8 июня стало известно, что россиянин погиб от нападения акулы в Хургаде. Генконсульство России в Хургаде подтвердило гибель гражданина РФ.

Как сообщил Telegram-канал Shot, спасатели выловили акулу, плавающую возле пляжа, где ранее погиб россиянин. Как рассказали каналу свидетели инцидента, сначала акула откусила ногу 23-летнего Владимира Попова, а позднее унесла молодого человека под воду. Отмечается, что подплыть ближе к людям акула смогла в связи с отсутствием защитных сеток в воде.

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