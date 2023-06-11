Власти Египта открыли для купания пляжи Хургады, за исключением участка, где погиб россиянин после нападения акулы, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию провинции.

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По данным администрации, никаких «аномальных явлений» за прошедшие два дня не зарегистрировано. Рекомендовано «постепенно возобновить купание в море и занятие водными видами спорта» на пляжах.

Ранее сообщалось, что власти в Египте приняли решение закрыть все пляжи Хургады после гибели россиянина в результате нападения акулы.

8 июня стало известно, что россиянин погиб от нападения акулы в Хургаде. Генконсульство России в Хургаде подтвердило гибель гражданина РФ.