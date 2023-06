Названы отели Хургады с сетками от акул

В перечень вошли гостиницы Albatros, Alf Leila wa Leila by Neverland, Water Valley by Neverland, Dana Beach Resort, Desert Rose Resort Hurghada, Grand Seas by Sunrise, Mirage Resort & Aquapark, Mercure Hurghada, Rixos Premium Magawish и другие. В сообщении на сайте АТОР отмечается, что пока специалисты турбизнеса не видят со стороны туристов всплеска интереса именно к этим объектам.