Россия планирует возобновить рейсы в пляжную страну

Авиакомпании России хотят снова запустить полеты на курорты Туниса. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

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Согласно сообщению, перевозчики оценивают технические и производственные возможности для того, чтобы снова начать отправлять самолеты в Тунис.

В Москву и Санкт-Петербург можно прилететь из города Монастира рейсом тунисской авиакомпании Nouvelair Tunisie. Прилететь из России в Тунис нельзя.

Заместитель главы Росавиации предложил тунисской компании обдумать возможность организации рейсов из Туниса в другие российские регионы. На его взгляд, это расширит географию полетов, благодаря чему лучше разовьется туризм.