$82.64+0.5589.01+0.97

Россия планирует возобновить рейсы в востребованную пляжную страну

Авиакомпании России хотят снова запустить полеты на курорты Туниса. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Россия планирует возобновить рейсы в пляжную страну
© Pxhere

Согласно сообщению, перевозчики оценивают технические и производственные возможности для того, чтобы снова начать отправлять самолеты в Тунис.

В Москву и Санкт-Петербург можно прилететь из города Монастира рейсом тунисской авиакомпании Nouvelair Tunisie. Прилететь из России в Тунис нельзя.

"Аэрофлот" возобновит рейсы в популярный у россиян город в Турции

Заместитель главы Росавиации предложил тунисской компании обдумать возможность организации рейсов из Туниса в другие российские регионы. На его взгляд, это расширит географию полетов, благодаря чему лучше разовьется туризм.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Марокко.

3
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители