Новый авиамаршрут на юге России сделает полет короче на 35 минут

Дополнительный авиамаршрут над югом России откроют 12 июня. Благодаря ему в среднем время полета уменьшится на 35 минут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

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Новый маршрут даст авиакомпаниям возможность реже использовать воздушное пространство Казахстана. Пропускная способность неба над югом России при этом повысится.

Росавиация разработала и согласовала дополнительный маршрут с профильными ведомствами. Рейсы будут осуществляться в открытые южные аэропорты: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь. Будут также международные направления.