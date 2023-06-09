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Новый авиамаршрут на юге России сделает полет короче на 35 минут

Дополнительный авиамаршрут над югом России откроют 12 июня. Благодаря ему в среднем время полета уменьшится на 35 минут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Новый авиамаршрут на юге России сделает полет короче на 35 минут
© Pxhere

Новый маршрут даст авиакомпаниям возможность реже использовать воздушное пространство Казахстана. Пропускная способность неба над югом России при этом повысится.

Росавиация разработала и согласовала дополнительный маршрут с профильными ведомствами. Рейсы будут осуществляться в открытые южные аэропорты: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь. Будут также международные направления.

Перечислены самые бюджетные маршруты для авиапутешествий в апреле

Ранее "Рамблер" писал о национальных маршрутах, которые наиболее востребованы у россиян.

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