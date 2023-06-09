Запрет на купание в Хургаде будет действовать три дня

Запрет на купание в связи с гибелью россиянина из-за нападения акулы будет действовать в Хургаде 3 дня, до 11 июня. По решению губернатора провинции Красное море, все побережье от Эль-Гуны на севере Хургады, до Сома-Бей на юге, закрыто. Об этом редакции TourDom.ru сообщили в туроператоре TEZ TOUR.

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До 11.06. отменены все морские экскурсии, кроме «Подводной лодки Синдбада» и «Батискафа». В дальнейшем количество сертифицированных спасателей на пляжах отелей в Хургаде будет увеличено.

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Туристы, отдыхающие на курорте, сейчас могут загорать на пляжах, но в море их при этом не пускают.

В отелях с собственной лагуной гостям даже разрешают заходить в воду, но буквально на несколько метров.

«Вести с полей, сидим, отдыхаем. У бассейна аншлаг, – сообщила туристка, проживающая в Arabia Azur Resort 4*. – Вокруг в воде только русская речь. И менеджер в белой рубашке подошел и сказал: “Выйдите ради бога из воды”».

Девушка пишет, что специально выбирала гостиницу с красивым морем, чтобы понырять и посмотреть рыбок, но сделать это так и не удалось. Заходить на глубину категорически запрещено.

Похожая картина и в отеле Sunny Days Resort 4* с собственной лагуной, расположенном по соседству: гости загорают на пляже или плещутся на мелководье.

Туристам, отдыхающим в гостиницах без прямого выхода к морю и с маленькой территорией, приходится сложнее.

«Мы в Elysees Dream Beach, он находится через дорогу от пляжа, на котором вчера произошла трагедия. Здание имеет форму квадрата, внутри него территория практически отсутствует, ходить негде. Выход на пляж закрыли, внутри “квадрата” жара и дышать нечем», – 8 июня сообщила редакции TourDom.ru туристка.

Впрочем, 9 июня пляж Dream Beach для постояльцев отеля все-таки открыли, но без доступа к воде.

В ответ на запрос клиентов туроператор TEZ TOUR предложил альтернативу – гостиницу Sphinx Aqua Park Beach Resort 4* с хорошей территорией.

«Они колебались, переезжать или нет, поскольку все отели в Хургаде находятся примерно в равном положении: пляжи закрыты для купания на 3 дня. Потом все-таки решились сменить локацию».

В компании пояснили, что это единственное на данный момент обращение о переселении. При желании поменять место пребывания туристы, находящиеся сейчас в Хургаде, могут обратиться к гиду в своем отеле.