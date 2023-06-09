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Туроператоры начали проводить дополнительные инструктажи по безопасности

Туроператор Anex сообщил Daily Storm, что компания начала проводить дополнительные инструктажи о безопасности после нападения акулы на россиянина в Египте. Хищник растерзал 23-летнего туриста из РФ на пляже отеля Dream Beach.

Туроператоры начали проводить дополнительные инструктажи по безопасности
© unsplash.com

«Все гиды туроператора Anex были дополнительно проинструктированы и находятся на связи с туристами. Также для всех отдыхающих был проведен дополнительный инструктаж касаемо правил безопасности на отдыхе», — рассказали Daily Storm в компании.

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