Туроператоры начали проводить дополнительные инструктажи по безопасности
Туроператор Anex сообщил Daily Storm, что компания начала проводить дополнительные инструктажи о безопасности после нападения акулы на россиянина в Египте. Хищник растерзал 23-летнего туриста из РФ на пляже отеля Dream Beach.
«Все гиды туроператора Anex были дополнительно проинструктированы и находятся на связи с туристами. Также для всех отдыхающих был проведен дополнительный инструктаж касаемо правил безопасности на отдыхе», — рассказали Daily Storm в компании.
Daily Storm: главные новости