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Туроператоры предупредили россиян о сильной загруженности турецких курортов в период Курбан-байрама

В период мусульманского праздника Курбан-байрам, который отмечается в конце июня - начале июля, турецкие курорты будут сильно загружены, россиянам следует поторопиться с бронированием туров. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ.

Россиян предупредили о загруженности турецких курортов в период Курбан-байрама
© Unsplash

«Президент Эрдоган своим решением расширил период праздничных дней в Турции, приуроченных к Курбан-байраму, до девяти дней. Отельеры Антальи уже видят большой спрос на конец июня - начало июля и ожидают заполняемости, близкой к 100%. Туристам, которые рассчитывают отдохнуть в Анталье в период 27 июня - 6 июля, следует поторопиться с бронированием», - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что на курорты хлынут местные жители и отдыхающие из стран Ближнего Востока.

«С каждым днем приближения к датам праздника будут расти цены на бронирования в этот высокий период, но проблемно даже не это: в нужных туристам отелях может просто не оказаться свободных мест», - подытожили в ассоциации.

Ранее «Известия» сообщили о том, что Турция сравнялась в цене с экзотическими странами - за недельный тур на двоих россияне в среднем отдают до 200 тыс. руб.

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