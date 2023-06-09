Россиян предупредили о загруженности турецких курортов в период Курбан-байрама

Туроператоры предупредили россиян о сильной загруженности турецких курортов в период Курбан-байрама
В период мусульманского праздника Курбан-байрам, который отмечается в конце июня - начале июля, турецкие курорты будут сильно загружены, россиянам следует поторопиться с бронированием туров. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ.
«Президент Эрдоган своим решением расширил период праздничных дней в Турции, приуроченных к Курбан-байраму, до девяти дней. Отельеры Антальи уже видят большой спрос на конец июня - начало июля и ожидают заполняемости, близкой к 100%. Туристам, которые рассчитывают отдохнуть в Анталье в период 27 июня - 6 июля, следует поторопиться с бронированием», - сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что на курорты хлынут местные жители и отдыхающие из стран Ближнего Востока.
«С каждым днем приближения к датам праздника будут расти цены на бронирования в этот высокий период, но проблемно даже не это: в нужных туристам отелях может просто не оказаться свободных мест», - подытожили в ассоциации.
Ранее «Известия» сообщили о том, что Турция сравнялась в цене с экзотическими странами - за недельный тур на двоих россияне в среднем отдают до 200 тыс. руб.