Туристы ищут отели Хургады с лагунами и сетками от акул

После новости о гибели россиянина из-за нападения акулы в Египте туристы и турагенты делятся местами для купания на Красном море, где, на их взгляд, безопаснее всего плавать. Многие считают, что стоит выбирать для отдыха отели с собственными лагунами и со специальными сетками от акул.

© tourdom.ru

Такие варианты можно найти, в частности, в Хургаде и Макади-Бэй.

Видео дня

«Заграждение точно есть в отеле Rixos Premium Magawish 5*. Он стоит обособленно, и рядом по берегу других отелей нет», – сообщил один из участников канала для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В».

Специалисты туркомпаний назвали несколько отелей с лагунами для купания: Labranda Club Makadi 4*, Labranda Royal Makadi 5*, Sentido Mamlouk Palace 5*, Sunrise Garden Beach 4*, Sunrise Select Crystal Bay 5*.

Еще ряд гостиниц имеют сетки от акул – помимо названного выше Rixos Magawish, это Mirage Bay Resort & Aqua Park 4*, Beach Albatros Hurghada. Впрочем, список далеко не полный.

«Если это важно для туристов, лучше при бронировании уточнять у администрации отеля наличие специальной сетки», – отметил Андрей Воскобойников (Travel Management).

Один из туристов предложил искать ответ на вопрос, есть ли в отеле защита от морских хищников, на спутниковых гугл-картах. Например, на снимке акватории отеля Marlin Inn Azur Resort 3* в Хургаде видно полосу какого-то ограждения.

Однако турагенты выразили сомнения, что можно увидеть со спутника тонкую сетку под водой:

«Оценить мелководность того или иного пляжа можно. Возможно, на снимке просто ограждение из буйков».

Во многих египетских отелях специальных сеток нет.

«Сделать защиту от хищников дорого и не всегда возможно. Одна из причин – наличие пирсов для лодок и яхт, которые придется сносить», – отметила Любовь Воронина («Слетать.ру»).

На другом курорте – в Шарм-эль-Шейхе – сетки ставить запрещено законом во избежание нарушения морской экосистемы.