Туристов привлекают в Крым бесплатными шезлонгами под навесом

«Доступ на пляж «Академический» абсолютно свободный, более того все сервисы будут бесплатными, включая лежаки», – сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

Лежаки новые и расположены под навесом. Также на пляже есть места, где можно заняться спортом, получить медпомощь, перекусить. Изюминкой пляжа стал фонтан в море, который видно издалека.

Отметим, на Юге нет бесплатных лежаков на общественных пляжах со свободным входом. Такая услуга доступна только постояльцам отелей со своей пляжной территорией. Цены на лежаки под навесом начинаются от 150 рублей за час. На некоторых курортах ЮФО цены доходят до нескольких тысяч за вход на пляж и пользование лежаком.