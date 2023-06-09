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Роспотребнадзор: три тысячи пляжей откроют летом в России

Летом в России планируют открыть три тысячи пляжей, которые внесены в соответствующие реестры. Это места общего пользования, пляжи санаториев, летних оздоровительных учреждений, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, профилакториев, туристических стоянок, сообщает Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор: три тысячи пляжей откроют летом в России
© Unsplash

В рамках подготовки к сезону ежегодно владельцы и арендаторы пляжей обязаны проводить мероприятия по благоустройству береговой зоны и санитарной очистке территорий, подсыпке песка или гравия, дезинсекционные и дератизационные мероприятия, ремонт и оборудование инфраструктуры пляжей, промывку и дезинфекцию питьевых фонтанчиков с последующим лабораторным контролем качества воды.

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Помимо этого, в обязательном порядке должен быть проведен лабораторный контроль качества воды поверхностных водоемов, используемых для купания. Все эти требования в обязательном порядке проверяют специалисты Роспотребнадзора.

Москва готова к приему людей на территориях городских водных объектов. Ежегодно специалисты столичного Управления Роспотребнадзора перед началом летнего купального сезона проводят отбор проб воды водоемов и песка пляжных участков, детских и спортивных площадок с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям, оценивается инфраструктура зоны отдыха – наличие контейнерных площадок, медицинского и спасательного пункта, раздевалок, туалетов и душевых, санитарное состояние объектов торговли и общественного питания, а также готовность администрации пляжа к выполнению необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий – наличие и достаточность дезинфицирующих средств для обработки туалетов и раздевалок, наличие договоров на проведение работ по уничтожению выплодов комаров и клещей. К приемке в 2023 году предъявлено 12 зон отдыха с купанием, по состоянию на 1 июня приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей 9 зон отдыха с купанием. Летом 2023 года откроется и 38 зона отдыха без купания. Такие зоны отдыха имеют пляжную полосу, где можно принимать солнечные ванны, отдыхая возле водоема от суеты мегаполиса. Однако купание в водоемах таких зон отдыха запрещено.

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