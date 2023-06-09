Перечислены самые востребованные направления для отдыха в июне

Специалисты сервиса OneTwoTrip поделились результатами анализа количества бронирований в отелях на период с 9 по 12 июня. Данные приводит РИА Новости.

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Среди наиболее популярных зарубежных направлений на первом месте оказался Стамбул, согласно данным, туда планирует отправиться каждый десятый пользователь онлайн-сервиса. Особым спросом пользуются отели, не имеющие звезд.

7% путешественников собираются отдохнуть в Минске, а в Ереван отправятся 5% туристов. В Белорусии и Армении бронируют чаще всего трех- и четырехзвездочные гостиницы.

Абсолютным лидером среди направлений для путешествий в длинные июньские выходные внутри страны стал Санкт-Петербург: почти 15% туристов планируют провести время в городе на Неве, выбирая для размещения хостелы, гостевые дома и апартаменты.

14% туристов хотят посетить Москву. Наибольшим спросом в столице пользуются отели, имеющие четыре звезды. На третьем месте оказался город Сочи: местом для отдыха город выбрали 9% путешественников. Здесь, согласно результатам бронирования, предпочитают жилье без звезд.

Также среди популярных направлений отмечены Казань и Нижний Новгород.