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Эксперты назвали самые востребованные направления для отдыха в летние выходные

Специалисты сервиса OneTwoTrip поделились результатами анализа количества бронирований в отелях на период с 9 по 12 июня. Данные приводит РИА Новости.

Перечислены самые востребованные направления для отдыха в июне
© Unsplash

Среди наиболее популярных зарубежных направлений на первом месте оказался Стамбул, согласно данным, туда планирует отправиться каждый десятый пользователь онлайн-сервиса. Особым спросом пользуются отели, не имеющие звезд.

7% путешественников собираются отдохнуть в Минске, а в Ереван отправятся 5% туристов. В Белорусии и Армении бронируют чаще всего трех- и четырехзвездочные гостиницы.

Абсолютным лидером среди направлений для путешествий в длинные июньские выходные внутри страны стал Санкт-Петербург: почти 15% туристов планируют провести время в городе на Неве, выбирая для размещения хостелы, гостевые дома и апартаменты.

14% туристов хотят посетить Москву. Наибольшим спросом в столице пользуются отели, имеющие четыре звезды. На третьем месте оказался город Сочи: местом для отдыха город выбрали 9% путешественников. Здесь, согласно результатам бронирования, предпочитают жилье без звезд.

6 неочевидных городов России, где можно отдохнуть

Также среди популярных направлений отмечены Казань и Нижний Новгород.

Ранее были названы самые выгодные курорты для россиян в июне.

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