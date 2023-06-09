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Туроператоры не возвращают деньги за отказ от путевки в Хургаду после нападения акулы

Туроператоры не возвращают деньги путешественникам за путевки в Хургаду после нападения акулы на российского туриста.

Туристам отказались возвращать деньги за путевки в Хургаду после нападения акулы
© runews24.ru

Россияне, которые купили туры в египетскую Хургаду, не могут получить деньги за аннулирование путевки.

Напомним, что накануне в Хургаде на 23-летнего мужчину напала акула. Трагедия произошла в районе Dream Beach. После этого власти страны потребовали закрыть все пляжи у Красного моря, а акулу-убийцу поймали местные жители.

Планирующие отдых в Хургаде теперь же боятся лететь на курорт, так как не хотят проводить свой отпуск без купания в море.

«Очень страшно лететь туда. А вернуть путевку не может, так как при отказе от нее — потеряем всю сумму, потому что это не страховой случай», — цитирует издание E1.ru слова россиянки.

Многие туристы также добавили, что проведут весь отдых, плавая исключительно в бассейне.

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