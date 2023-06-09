Туроператоры рассказали, как слетать вдвоем на море за 21 тысячу

В текущем году отмечается резкий рост цен на туристические путевки. Однако в Ассоциации туроператоров России рассказали о дешевых курортах с морем.

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Так, Абхазия обойдется в сумму от 68 тысяч рублей, но жители региона отмечают, что у них можно отдохнуть дешевле указанной суммы. Например, в Пицунде в самом лучшем пансионате 10 дней на двоих будет стоить 27 тысяч рублей.

При этом в бывшем советском доме отдыха выходит 21 тысячу рублей на двоих, передает «Московской Комсомолец».

Туристические операторы составили рейтинг самых интересных экскурсионных туров по России. Одним из подобных мест, по мнению операторов, стал Сахалин. Гостям предлагают увидеть город Южно-Сахалинск, скальный останец «Лягушка», маяк Анива и бухту Тихую.

По прогнозам аналитиков в сфере туризма, турпоток должен составить более 150 тысяч туристов, то есть выйти на допандемийный уровень. В какие еще курортные страны россияне смогут в ближайшем будущем улететь без пересадок, выясняла «Вечерняя Москва».