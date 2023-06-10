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Цены на отдых в Турции сдерживаются ростом числа авиарейсов, считает эксперт

Отдых на турецких курортах обходится российским туристам дороже. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что в среднем цены выросли на 10-30%.

Названа стоимость отдыха в Турции летом и осенью 2023 года
© m24.ru

«Для рынка путешествий из России в Турцию основной вопрос в ослаблении курса рубля. Так как еще в начале года он был 60-66 рублей за доллар или евро, а сейчас это 85, иногда даже 90 рублей. Повышение на 30% в рублях происходит только из-за волатильности соотношения рубля к другим валютам. Другой фактор повышения цен связан с инфляцией в Турции, ведь из-за подорожания продуктов питания, зарплат, других накладных расходов отели вынуждены повышать цены», – пояснил эксперт.

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Он напомнил, что нынешнее повышение не такое масштабное, как было, например, в 2022 году, когда рост цен составил 70%. К тому же сейчас цены снижаются за счет роста предложения и конкуренции с другими направлениями, а также увеличения количества прямых авиарейсов. Осуществляется 1200 рейсов из 22 городов России в пять городов Турции. По оценке эксперта, это ключевой фактор, который сдерживает рост цен для российских туристов. Впрочем, повышения туров в Турцию еще стоит ожидать, поскольку впереди пик сезона. Но ближе к осени цены снова пойдут вниз.

Из-за инфляции в Турции выросли цены на продукты, товары и услуги. Поэтому Дмитрий Горин советует выбирать пакетные туры в отели «Все включено». При таком варианте размещения в отелях «2-3 звезды» стоимость тура составит около 120 тысяч рублей на неделю за двоих, включая перелет. Совсем иные цены в пятизвездочных отелях – в среднем от 350 до 600 тысяч рублей.

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Эксперт рекомендует обратить внимание и на альтернативные курорты. Так, главный конкурент Турции, Египет предлагает много вариантов отдыха от 150-180 тысяч рублей. С учетом летних скидок, цена отдыха в ОАЭ, Шри-Ланке, Таиланде примерно равна стоимости отдыха в Турции. И даже тур на Кубу будет стоить от 200 тысяч рублей с учетом 14-часового перелета. Самым бюджетным направлением же эксперт называет Абхазию, где отдых обойдется на 15-30% дешевле, чем в Краснодарском крае.

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