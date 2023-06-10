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Отдых в Туркменистане: чем привлекает туристов Аваза?

Туркменистан приглашает гостей в Авазу – на свой главный курорт страны. Это национальная туристическая зона на побережье Каспийского моря в числе самых популярных.

Причем приезжают не только жители страны, много и туристов. Сейчас здесь комфортные плюс 30-35. А вода в море прогрелась до 23 градусов. В горячий сезон места в отеле раскупают быстро. В Авазе 18 гостиниц, одновременно они могут принять более 10 тысяч отдыхающих. А еще восемь санаторно-курортных центров, в том числе детские центры отдыха.

Из Москвы есть прямые авиарейсы в Ашхабад – билеты от 53000 рублей туда и обратно. Номер в отеле на курорте Аваза в сутки обойдется в среднем в 240 манат (5500 российских рублей).

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