Туркменистан приглашает гостей в Авазу – на свой главный курорт страны. Это национальная туристическая зона на побережье Каспийского моря в числе самых популярных.
Причем приезжают не только жители страны, много и туристов. Сейчас здесь комфортные плюс 30-35. А вода в море прогрелась до 23 градусов. В горячий сезон места в отеле раскупают быстро. В Авазе 18 гостиниц, одновременно они могут принять более 10 тысяч отдыхающих. А еще восемь санаторно-курортных центров, в том числе детские центры отдыха.
Из Москвы есть прямые авиарейсы в Ашхабад – билеты от 53000 рублей туда и обратно. Номер в отеле на курорте Аваза в сутки обойдется в среднем в 240 манат (5500 российских рублей).