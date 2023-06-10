Причем приезжают не только жители страны, много и туристов. Сейчас здесь комфортные плюс 30-35. А вода в море прогрелась до 23 градусов. В горячий сезон места в отеле раскупают быстро. В Авазе 18 гостиниц, одновременно они могут принять более 10 тысяч отдыхающих. А еще восемь санаторно-курортных центров, в том числе детские центры отдыха.