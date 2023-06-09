Глава сервиса бронирования: Крым является самым дешевым туристическим направлением в РФ

Самыми доступными для россиян курортами летом 2023 года оказались Крым и Кучугуры. Об этих и других недорогих туристических местах рассказал глава сервиса бронирования жилья для отпуска Алексей Черепахин.

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«А ведь Крым, в отличие от курортов Краснодарского края, практически не увеличил стоимость отдыха. <…> если есть возможность добраться туда на автомобиле, то ночь в Керчи обойдется в среднем в 1600 рублей, и это самая низкая стоимость бронирования на лето», — рассказал Черепахин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На втором месте оказался кубанский курорт Кучугуры. Там аренда жилья за ночь составляет 1632 рубля. На третьем месте Псырцха в Гудаутском районе Абхазии — 1770 рублей. Также эксперт посоветовал посетить курорты Ставропольского края и Ессентуки. Там ночи обойдутся в среднем на 200 рублей дороже.

Ранее эксперты рассказывали о живописных курортах на территории РФ. Россиянам посоветовали посетить Остров Ягры, Териберку и Владивосток, пишут «Дни.ру». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому на развитие туризма в регионах России было выделено более 11 миллиардов рублей, передает РАПСИ.

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