В АТОР заявили о восстановлении спроса на поездки в КНР

В АТОР обратили внимание, что спрос российских туристов на поездки в Китай начал активно восстанавливаться.

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Так в Сиане, где до пандемии граждане России были частыми гостями, количество россиян значительно увеличилось.

Туристы из РФ прилетают из Москвы в Сиань прямыми рейсами. Как рассказала работающая здесь русскоговорящий гид, россияне осматривают не только местные достопримечательности, но и берут комбинированные программы, которые включают посещение других китайских городов – Пекин, Шанхай, Шаолинь, Лоян.