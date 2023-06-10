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Для россиян подготовили список отелей Хургады с сетками от акул

В Сети появились названия отелей египетской Хургады с установленными в воде сетками от акул. Его подготовили специалисты Tez Tour.

Для россиян подготовили список отелей Хургады с сетками от акул
© EPA

— На данный момент не видно резкого повышения интереса со стороны туристов к отелям с сетками от акул. Мы думаем, что все-таки должно пройти немного времени, сейчас люди еще немного отходят от произошедшего, — говорится в сообщении.

В перечень вошли гостиницы Albatros, Alf Leila wa Leila by Neverland, Water Valley by Neverland, Dana Beach Resort, Desert Rose Resort Hurghada, Grand Seas by Sunrise, Mirage Resort & Aquapark, Mercure Hurghada, Rixos Premium Magawish и другие, передает сайт Ассоциации туроператоров России.

Руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер заявила, что охота около берега нехарактерна для акул, однако это может случиться при совпадении нескольких факторов. К примеру, организаторы дайвинга могут подкармливать акул, чтобы привлекать туристов диковинкой.

Накануне в курортной Хургаде тигровая акула напала на россиянина и растерзала его насмерть за считаные секунды. Позже акулу поймали, а власти закрыли все пляжи для купания.

Как выжить при нападении акулы — в материале «Вечерней Москвы».

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