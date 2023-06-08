$82.09+0.6388.04+0.87

Россиянам назвали самые опасные для здоровья зарубежные курорты

Аналитики Страхового Дома ВСК назвали самые опасные для здоровья россиян зарубежные курорты. Своими выводами они поделились с «Лентой.ру».

Россиянам назвали самые опасные для здоровья зарубежные курорты
© Lenta.ru

Так, по данным экспертов, самым опасным направлением для путешествий стала Турция. На эту популярную пляжную страну приходится около 41 процента страховых случаев. На втором месте в антирейтинге оказались отечественные курорты — на них пришлось 24 процента инцидентов.

Также в число лидеров по количеству страховых событий вошла Абхазия почти с 11 процентами обращений от туристов. При этом специалисты уверены, что подобная статистика отчасти обусловлена спросом на перечисленные направления среди путешественников.

В список самых распространенных страховых случаев в Турции входят гастриты (18 процентов происшествий), фарингиты (14 процентов), отиты (12 процентов), инфекции верхних дыхательных путей (11 процентов). Отдыхающие в этой стране часто сталкиваются с тонзиллитом (8 процентов), тошнотой и рвотой (5 процентов) и различными травмами (5 процентов).

Ранее россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в Турции. Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что путевки в популярную курортную страну через туроператора обходятся значительно дешевле, чем самостоятельный отдых.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители