Авиакомпаниям откроют дополнительный коридор на юг

На следующей неделе в России должен заработать второй воздушный коридор для полетов на юг, который позволит авиакомпаниям сократить время в пути и увеличит пропускную способность маршрута. Самолеты по-прежнему вынуждены облетать часть воздушного пространства, закрытого после 24 февраля 2022 года. Ранее функционировал только один коридор, пропускавший только 15 воздушных судов в час. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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В понедельник, 12 июня, в России должны открыть второй воздушный коридор, который позволит сократить время полета в южных направлениях, сообщает РБК со ссылкой на источники в нескольких компаниях. Информацию об этом уже разослали всем перевозчикам, пилоты извещены, отмечает один из собеседников издания.

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Ни Росавиация, ни Минтранс пока не делали никаких официальных заявлений.

Как закрывали небо

Аэропорты юга и центральной части России закрыли в феврале 2022 года, практически сразу после начала российской спецоперации на Украине. До сих пор не функционируют воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. За прошедший первый квартал года, по данным «Ведомостей», закрытым аэропортам выделили почти 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства.

Тогда же российские перевозчики, выполняющие рейсы на юг России, начали летать через Казахстан. В итоге время полётов выросло примерно на час.

В августе прошлого года для авиакомпаний РФ была открыта часть закрытого воздушного коридора на юге страны. Данная мера позволила сократить продолжительность рейсов в южном направлении. К примеру, время полета между Москвой и Сочи сократилось на 30-35 минут. Однако пользоваться коридором смогли только авиаперевозчики, которые выполняют рейсы из Москвы в Сочи и в турецкие города. Остальные продолжили летать через воздушное пространство Казахстана.

Что изменит второй коридор

Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», второй сокращённый воздушный коридор позволит увеличить число самолетов, летящих по сокращенным маршрутам.

Коридор №1 не может пропускать больше 15 самолётов в час в каждую сторону. Коридор №2 практически дублирует первый маршрут, но немного короче — примерно на семь минут.

Авиакомпании, в особенности иностранные, которые по-прежнему летают через Казахстан, смогут воспользоваться новым коридором, что сократит полетное время более чем на час.

«Наличие второго коридора позволит также развести самолёты по направлениям полёта. Оба коридора будут односторонними: по одному самолёты будут лететь только на юг, а по второму — в обратном направлении», — уточняет «Авиаторщина».

Турбулентность

Ученые из Редингского университета в Великобритании пришли к выводу, что изменение климата усиливает турбулентность атмосферы Земли и влияет на износ самолетов, тем самым повышая риски для тех, кто находится на борту.

За последние 40 лет число турбулентных зон и интенсивность этого явления увеличились, а общая продолжительность и частота возникновения тяжелых форм турбулентности выросла на 55% с 1979 года. Продолжительность и частота средних и легких форм турбулентности — на 37% и 17% соответственно.