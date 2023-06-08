Зоолог назвал лучший способ защититься от нападения акулы

Шансов защититься от акул немного, однако у них тоже есть сезонность захода на мелководье и проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых предупреждают, что купаться нельзя. Обычно специальные пляжи огораживают сетками и за ограждения нужно просто не заплывать, также на курортах контролируют ситуацию с воздуха на вертолетах, — сообщил он.