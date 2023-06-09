Глобальное потепление сделало перелеты опаснее из-за усиления турбулентности

«Турбулентность делает полеты более ухабистыми и может представлять опасность. Авиакомпаниям нужно задуматься о том, как они будут справляться с растущей турбулентностью, поскольку только в США авиаотрасль теряет из-за нее от $150 млн до $500 млн в год (экипажам приходится перестраивать маршруты для облета опасных зон)», — цитирует The Guardian соавтора исследования Марка Проссера из Редингского университета.