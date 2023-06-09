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Климатический кризис сделал авиаперелеты опаснее из-за усиления турбулентности

По словам ученых из Редингского университета в Великобритании, нагревающийся из-за глобального потепления воздух усиливает турбулентность на 55%. Из-за этого авиасообщение становится дороже и рискованнее.

Глобальное потепление сделало перелеты опаснее из-за усиления турбулентности
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«Турбулентность делает полеты более ухабистыми и может представлять опасность. Авиакомпаниям нужно задуматься о том, как они будут справляться с растущей турбулентностью, поскольку только в США авиаотрасль теряет из-за нее от $150 млн до $500 млн в год (экипажам приходится перестраивать маршруты для облета опасных зон)», — цитирует The Guardian соавтора исследования Марка Проссера из Редингского университета.

Ученые выяснили, что глобальное потепление из-за углеродных выбросов увеличило турбулентность по всему миру. Над Северной Атлантикой, где проходит множество авиамаршрутов, продолжительность сильной турбулентности с 1979 года увеличилась на 55%, средней турбулентности — на 37%, а легкой турбулентности — на 17%.

Предыдущие исследования предполагали, что нагрев атмосферы может увеличить турбулентность, однако специалисты Редингского университета утверждают, что впервые получили доказательства этого процесса.

Уже известно, что быстро меняющийся климат влияет на авиаперевозки. Он ускоряет высотные струйные течения, увеличивающие время в пути, а более теплый воздух снижает вес, который может нести самолет. При этом выбросы углерода от авиации остаются важным фактором климатического кризиса.

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