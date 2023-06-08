Турагентства не ожидают снижения интереса к Египту после нападения акулы на россиянина
Интерес россиян к Египту вряд ли упадет после нападения акулы на мужчину в Хургаде. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
«Опираясь на опыт прошлых лет, когда, к сожалению, пострадали и российские в том числе туристы, можно вспомнить, что турпоток не упал. Интерес и желание отдыхать в Египте не пропали. Люди были осторожнее, а вот цены тогда были немного снижены, что еще больше привлекло туристов», - сказала Осипова.
В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян напомнил, что это не первый случай нападения акул на людей в Красном море.
«Последние инциденты с акулами в Красном море были более года назад, и они были более серьезными. Тем не менее и в этом случае мы не видели резкого провала спроса», - подчеркнул Мурадян.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в Хургаде акула напала на россиянина. В результате инцидента мужчина погиб.