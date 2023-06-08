Турагентства не ожидают снижения интереса к Египту после нападения акулы

«Опираясь на опыт прошлых лет, когда, к сожалению, пострадали и российские в том числе туристы, можно вспомнить, что турпоток не упал. Интерес и желание отдыхать в Египте не пропали. Люди были осторожнее, а вот цены тогда были немного снижены, что еще больше привлекло туристов», - сказала Осипова.