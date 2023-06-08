Штраф за купальники на улице в Абхазии вырос в 20 раз

Штраф за появление на улице в ненадлежащем виде в Абхазии увеличили с 300 рублей до шести тысяч рублей, пишет Sputnik Абхазия. Речь идет о появлении в купальнике, обнаженным или с голым торсом за пределами пляжей.

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Согласно пояснительной записке к соответствующему документу, мера принята, чтобы напомнить отдыхающим о местном менталитете. Несмотря на то что туристическая отрасль приносит существенный доход, в стране не принято появляться в общественных местах в купальниках или с голым торсом:

"Это вызывает возмущение не только старшего поколения, но и молодых людей из местного населения".

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях внесли сегодня. Новые нормы вступят в силу 1 августа.