Штраф за купальники на улице в Абхазии вырос в 20 раз
Штраф за появление на улице в ненадлежащем виде в Абхазии увеличили с 300 рублей до шести тысяч рублей, пишет Sputnik Абхазия. Речь идет о появлении в купальнике, обнаженным или с голым торсом за пределами пляжей.
Согласно пояснительной записке к соответствующему документу, мера принята, чтобы напомнить отдыхающим о местном менталитете. Несмотря на то что туристическая отрасль приносит существенный доход, в стране не принято появляться в общественных местах в купальниках или с голым торсом:
"Это вызывает возмущение не только старшего поколения, но и молодых людей из местного населения".
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях внесли сегодня. Новые нормы вступят в силу 1 августа.
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