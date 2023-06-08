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Улетевшие в США пассажиры Air India высказались о Магадане

Пассажиры рейса авиакомпании Air India, который 6 июня совершил экстренную посадку в Магадане, рассказали о своем нахождении в России. Одна из летевших в самолете женщин записала видео.

Она поблагодарила россиян и правительство России за предоставленные условия и радушный прием:

"Нас очень хорошо приняли", — сказала пассажирка.

По ее словам, все люди, находившиеся на борту, счастливы, что скоро смогут встретиться с родными.

6 июня самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско, совершил аварийную посадку в Магадане из-за неисправности двигателя. На борту Boeing находились 232 пассажира и 11 членов экипажа. Всех их разместили во временных пунктах пребывания недалеко от аэропорта — в школе поселка Сокол.

Иностранные граждане пожаловались на то, что не могут воспользоваться своими кредитными картами в России, так как они не работают на территории страны.

Как пассажиров кормят индийские авиакомпании

За застрявшими в Магадане пассажирами направили резервный лайнер, так как двигатель самолета Air India не подлежит восстановлению. Как сообщил Telegram-канал "Крыша ТурДома", на данный момент самолет уже совершил посадку в США.

Ранее стало известно, что иностранная авиакомпания запустит рейсы из Москвы в Гавану.

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