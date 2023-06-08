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Россиянам указали на Мальдивы, Кубу и Южную Корею в качестве альтернативы Турции и Египту

Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России, отметил, что российские туристы проявляют забывчивость в отношении негативных событий. Так, несмотря на постоянные ограничения со стороны правительства, Бали остается одним из самых популярных направлений.

Россиянам указали на альтернативы Турции и Египту
© FBM.ru

Турция и Египет также продолжают оставаться в числе лидеров, но туристы все чаще ищут новые формы отдыха на привычных направлениях. Например, круизы по реке Нил становятся все более популярными. Возобновление прямых авиарейсов привело к повышенному интересу к Тунису, Марокко, Грузии, Кубе и Мальдивским островам.

Мальдивы – это уникальный архипелаг в Индийском океане, состоящий из более чем 1000 коралловых островов. Отдых на Мальдивах предлагает непревзойденные пляжи с белым песком, ярко-голубыми лагунами и богатым подводным миром.

Куба славится своей историей революции и памятниками, такими как Мемориал Хосе Марти и Крепость Морро. Кроме того, любители природы могут посетить национальные парки, такие как Виналес и Топес де Коллантес, и насладиться живописными пейзажами и уникальной флорой и фауной.

Таким образом, российскиим туристам продолжают предлгать новые формы отдыха, но они остаются верными своим любимым направлениям. В то же время развивающиеся туристические рынки, такие как Мальдивы и Куба, предлагают уникальные возможности для отдыха и путешествий.

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