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Стали известны цены и загруженность отелей в Крыму

В июле-августе отели Крыма могут оказаться загруженными полностью, в том числе потому, что цены стали ниже. При этом сезон на полуострове будет недлинным Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в кулуарах форума "Путешествуй!".

По словам эксперта, в разных отелях Крыма цены снизились на 5-25%. Это может быть временно, до тех пор, пока загрузка не достигнет привычного уровня.

В июне, отметил Ромашкин, крымские отели заполнятся на 50-55%. Однако есть проблемы с транспортом: поездов не хватает, и туристам психологически труднее выбрать Крым, особенно если планируется поездка с детьми.

Туроператоры спрогнозировали дефицит на билеты в Крым

Тем не менее, говорит Ромашкин, полуостров будет в топе самых популярных черноморских направлений. По прогнозам специалиста, на полуостров приедут более пяти миллионов туристов, при том что в 2014 году его посетили около полутора миллионов человек.

Ранее "Рамблер" показывал места в Крыму, о которых не знают туристы.

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