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Два горных зарубежных курорта будут сотрудничать с сочинским "Роза Хутор"

Три крупных горных курорта из разных стран подписали меморандум о создании Евразийского альянса горных курортов, пишет РИА Новости. Это российский "Роза Хутор", казахстанский "Шымбулак" и узбекский "Амирсой".

Документ подписали на Евразийском конгрессе в в Парке науки и искусств на федеральной территории Сириус. Цель альянса заключается в популяризации сезонного горного туризма в трех государств, обмене опытом, а также выработке общей методики, которая позволит создавать новые горные туристические маршруты.

По мнению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, создание союза хорошо повлияет на экономику стран-участниц, а также повысит комфорт туристических услуг. Заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный добавил, что благодаря подписанию документа может появиться возможность получать скидки на ски-пассы.

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