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Пассажиров попросили заранее приезжать в аэропорт Пулково в День России и дни ПМЭФ

В праздничные дни и во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) может существенно увеличиться время проезда по дороге до аэропорта Пулково и обратно, из-за чего пассажирам рекомендуется принять это во внимание и планировать свои поездки заранее, сообщили в пресс-службе оператора «Воздушные ворота Северной столицы».

Пассажиров попросили заранее приезжать в Пулково в День России и дни ПМЭФ
© Runews24

Также в компании советуют использовать услугу онлайн-регистрации, чтобы сократить время, необходимое на предполетные формальности.

Напомним, что в период с 8 июня с 12:00 до 16:00 и до 17 июня в 23:59 будет ссужена проезжая часть на дороге в аэропорт Пулково. Кроме того, в период с 9 июня с 8:00 и до 17 июня 23:59 для проезда будет закрыта Стартовая улица на участке от Быковской до Внуковской. На центральных улицах Петербурга с 13 по 17 июня также будет введено сужение проезжей части, а на некоторых участках будет запрещена парковка.

Кроме того, с 9 по 18 июня автобус № 13А не будет останавливаться на остановке "Внуковская улица" и не будет заезжать к аэропорту Пулково-2 в обоих направлениях, как сообщает СПб ГКУ "Организатор перевозок".

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