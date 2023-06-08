Иностранная авиакомпания запустит рейсы из Москвы в Гавану

Авиационная компания Conviasa, выполняющая полеты между венесуэльским островом Маргарита и Москвой, начнет регулярно отправлять самолеты из Гаваны в Москву и в обратном направлении. Об этом перевозчик написал в официальном аккаунте в социальных сетях.

Из аэропорта Внуково в Гавану самолет впервые вылетит 18 июня. Рейсы будут выполнять раз в две недели. Из Гаваны — в пятницу, а из Москвы — в воскресенье.

Если улетать 18 июня и возвращаться 30-го, билеты обойдутся в 60 тысяч рублей. Длится полет 12,5 часа.