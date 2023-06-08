Названы самые дешевые направления для пляжного отдыха в конце июня

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в конце июня. Рейтинг, основанный на данных федеральной сети турагентств «1001 Тур», опубликован на сайте организации.

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Эксперты проанализировали цены на десятидневные пакетные туры с вылетом с 16 по 22 июня. Согласно данным рейтинга, дешевле всего в этот период получится отдохнуть на российских курортах. Так, тур на двоих с авиаперелетом и отелем с завтраком в Сочи и Анапе можно приобрести примерно за 61 тысячу рублей.

Кроме того, одной из самых дешевых стран для летнего отдыха стала Абхазия. Десятидневный турпакет на двоих по этому направлению стоит от 68 тысяч рублей.