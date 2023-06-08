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Названы самые странные просьбы постояльцев отелей

Составлен список самых необычных просьб постояльцев отелей. Результатами исследования, проведенного порталом Hotels.com среди 473 отелей мира, поделилось издание Daily Mail.

Названы самые странные просьбы постояльцев отелей
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В топе самых странных заказов в номера отелей оказались мясо бизона, растопленное мороженое, попкорн из моллюсков, омлет без яичных белков, рыба иглобрюх и миска с рисом для собак. Отдельно в исследовании отмечен гость из Южной Кореи, который пришел в отель с сырой рыбой и попросил персонал приготовить ее.

При этом самым популярным заказом в мировых отелях назван гамбургер, за который проголосовали 40 процентов участников опроса. Этот вариант опередил классический клубный сэндвич, пиццу и чипсы, говорится в исследовании Hotels.com.

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