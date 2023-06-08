Названы самые странные просьбы постояльцев отелей

В топе самых странных заказов в номера отелей оказались мясо бизона, растопленное мороженое, попкорн из моллюсков, омлет без яичных белков, рыба иглобрюх и миска с рисом для собак. Отдельно в исследовании отмечен гость из Южной Кореи, который пришел в отель с сырой рыбой и попросил персонал приготовить ее.