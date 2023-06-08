Эксперт по туризму сравнил цену отдыха по путевке и «дикарем»

Самостоятельное путешествие за рубеж обойдется российским туристам дороже, чем отдых с помощью туроператора, рассказал в беседе с «360» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. По его словам, разница в цене ощущается практически на всех этапах — от перелета до проката автомобиля.

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Примерно на 20–30% цены у самостоятельных путешественников выше, чем у операторов, — отметил Мкртчян.

Как объяснил эксперт, туроператор выкупает номера в отелях на летний сезон еще предыдущей зимой по самым низким ценам. В результате, например, номер, который туроператор забронировал зимой за €200, самостоятельному путешественнику в начале лета обойдется уже в €250–280.

Кроме того, пакетные туры в основном включают перелеты более дешевыми, чартерными рейсами, в то время как в самостоятельную поездку, скорее всего, придется отправиться регулярным авиарейсом. Вдобавок турагенты, в отличие от «частных» туристов, имеют возможность оплачивать рублями авиабилеты за рубежом, билеты в театры, концертные залы, музеи, прокат автомобилей и так далее.