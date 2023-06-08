Эксперт объяснил, как помочь тонущему человеку

Летом, в период отпусков, важно быть осторожным на водоемах и быть готовым оказать первую помощь другим. Как спасти тонущего человека и не навредить себе, председатель Всероссийского общества спасания на водах "Восвод" Сергей Михайлов рассказал "Вечерней Москве".

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По словам специалиста, в первую очередь необходимо бросить утопающему любой предмет, который сможет удержать его голову и органы дыхания над водой. Это может быть веревка, спасательный круг, жилет.

Важно также попробовать оказать психологическую помощь, чтобы пострадавший успокоился. Эмоции, стресс и тяжелые мысли отнимают силы.

Если под рукой нет спасательных средств, можно попытаться самостоятельно вытащить тонущего. Однако это стоит делать, если есть опыт в плавании и низка вероятность, что утопающий потянет на дно своего спасателя.

Подплывать к тонущему необходимо сзади, брать его за кисть руки, воротник или под мышки. Подплывать спереди категорически нельзя: пострадавший, скорее всего, накинется на спасателя, и под воду пойдет он.

Далее важно объяснить, что тонущий должен держаться за плечо спасателя и работать ногами, чтобы быстрее добраться до берега. Если это не работает, можно схватить пострадавшего за волосы или шею, приподняв голову над водой, и тащить на берег.