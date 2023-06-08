Эксперт объяснил, как помочь тонущему человеку
Летом, в период отпусков, важно быть осторожным на водоемах и быть готовым оказать первую помощь другим. Как спасти тонущего человека и не навредить себе, председатель Всероссийского общества спасания на водах "Восвод" Сергей Михайлов рассказал "Вечерней Москве".
По словам специалиста, в первую очередь необходимо бросить утопающему любой предмет, который сможет удержать его голову и органы дыхания над водой. Это может быть веревка, спасательный круг, жилет.
Важно также попробовать оказать психологическую помощь, чтобы пострадавший успокоился. Эмоции, стресс и тяжелые мысли отнимают силы.
Если под рукой нет спасательных средств, можно попытаться самостоятельно вытащить тонущего. Однако это стоит делать, если есть опыт в плавании и низка вероятность, что утопающий потянет на дно своего спасателя.
Подплывать к тонущему необходимо сзади, брать его за кисть руки, воротник или под мышки. Подплывать спереди категорически нельзя: пострадавший, скорее всего, накинется на спасателя, и под воду пойдет он.
Далее важно объяснить, что тонущий должен держаться за плечо спасателя и работать ногами, чтобы быстрее добраться до берега. Если это не работает, можно схватить пострадавшего за волосы или шею, приподняв голову над водой, и тащить на берег.
По словам Михайлова, лучше помогать тонущему большой группой людей. Так можно будет сменять друг друга во время буксировки. Те, кто останется на берегу, смогут найти медиков, чтобы оказать первую помощь.