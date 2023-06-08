Туристов возмутили «неадекватные» цены в отелях Зеленоградска

В очередном рейтинге привлекательности курортных направлений, который составил один из агрегаторов на основе оценок туристов, победил Зеленоградск. Отели получили наивысшую оценку за расположение, уровень комфорта, взяли серебро по таким показателям, как чистота, работа персонала и соотношение цены и качества. Комментируя эту новость в телеграм-канале «Крыша ТурДома», подписчики согласились с высокой оценкой Зеленоградска: «Просто пушка! Только оттуда вернулись, не ожидали, что там так прекрасно!» Однако другие читатели обратили внимание на невкусные завтраки в одном из отелей приморского города, а главное – на высокие цены: «Зеленоградск хорош, но цены на отели – полный неадекват в этом сезоне. В итоге мы сняли двухкомнатную квартиру в отличном жилом комплексе в центре города».

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Мы заглянули в сервисы бронирования и убедились: действительно, расценки на гостиницы в «городе котиков», как называют еще Зеленоградск, демократичными не назовешь. Они находятся на уровне куда более популярного у туристов Сочи, а порой и выше. Так, в начале июля сутки отдыха в стильном трехзвездочном отеле Villa History обойдутся на двоих в 8900 руб., в расположенной в центре города гостинице Курхаус Кранц 3* – 7600 руб., номер в Параdox 3* возле популярного музея «Мурариум» будет стоить 14 302 руб., а в четырехзвездочном «Кандинском» и вовсе 26 786 руб. И все это без питания.

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За апартаменты в среднем придется заплатить около 8–9 тыс. за ночь. Наличие балкона поднимает ценник на 2–4 тыс. Также многое зависит от расположения отеля (разумеется, больше всего ценится близость к морскому побережью), его стильности (номера в дизайнерских гостиницах продаются гораздо выше средней цены) и степени комфорта.

Впрочем, недорогое жилье тоже есть, хотя его и немного: в разы меньше, чем, например, в Сочи, хотя нужно учитывать, что масштабы городов совершенно разные. За место в хостеле с удобствами на этаже просят примерно от 1500 до 2000 руб.