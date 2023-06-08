Исследование: Сколько денег россияне потратят на летний отпуск

Спрос на отдых на юге страны восстановился, средний чек на туры по РФ и за рубеж вырос на треть, а количество оплаченных автобусных туров - в 1,8 раза. Где россияне проводят отпуска-2023 и сколько это стоит, выяснили в совместном исследовании аналитики "Эвотора", ЮMoney и "Суточно.ру".

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За организованное путешествие в летний сезон россияне отдают в среднем 94,2 тысячи рублей - на 30 процентов больше, чем в мае прошлого года, свидетельствуют данные IT-компании "Эвотор" (производитель умных онлайн-касс). Самые дорогие туры покупают москвичи. Средний чек столичных турагентств в мае превысил 146 тысяч рублей. Сопоставимые суммы выкладывали за отдых жители ХМАО и Тюменской области - 140 и 125 тысяч соответственно. Собственно, из-за них так велик оказался и общероссийский показатель.

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Выделяются щедростью туристы из Татарстана и Нижнего Новгорода, где поездки обходятся в 92 тысячи. Далее в рейтинге расположились Челябинская область, Кубань, Санкт-Петербург и Пермский край.

По данным ЮKassa (платежный сервис компании ЮMoney), в мае обороты турагентств и количество заказов в них удвоились по сравнению с прошлым годом. В основном приобретают городские туры выходного дня. Средний чек увеличился на 12 процентов, до 4,1 тысячи рублей.

- Растет спрос на санатории. Средний чек увеличился на 80 процентов и составил 46,7 тысячи рублей. Число оплаченных автобусных поездок стало больше в 1,8 раза, а обороты компаний - в полтора. При этом средний чек снизился на 20 процентов, до 3800 рублей. Средний чек на краткосрочную аренду авто сократился до 1055 рублей. Но число бронирований машин выросло в 2,5 раза, а обороты сервисов по аренде авто увеличились в полтора раза, - отметил руководитель группы новых продаж финтех-компании ЮMoney Роман Буров.

Эта статистика подтверждает интерес россиян к новым направлениям и форматам путешествий - автомобильным турам, оздоровительным программам и коротким выездам в соседние регионы на выходные.

- Средний чек мини-гостиниц остался на уровне мая 2022 года - шесть тысяч рублей. А вот обороты мини-отелей в южных регионах значительно увеличились. Так, средняя выручка гостиниц Ростовской области выросла на 69 процентов, Краснодарского края - на 53, Крыма - на 47, Ставрополья - на 33. В мини-отелях Санкт-Петербурга этот показатель увеличился лишь на десять процентов, а в столице - снизился на 15, - сообщил старший аналитик "Эвотора" Николай Новиков.

По данным сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру", в мае спрос на посуточную аренду был на 30 процентов выше прошлогоднего. В среднем на нее тратили 3760 рублей в день (плюс шесть процентов к уровню мая-2022).

- По сравнению с прошлым годом спрос на бронирование квартир и студий через сервис вырос на 30-40 процентов. К началу июня забронировано около 40 процентов жилья. Квартиры и студии посуточно снимают прежде всего из экономии: это дешевле гостиниц на 30-50 процентов. При этом в квартирах обычно есть кухонные зоны, стиральные машинки, можно беспрепятственно заказывать продукты и доставку готовой еды. Многим это облегчает жизнь, - пояснил владелец и генеральный директор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

Чаще всего туристы бронируют жилье в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде. Также популярны Сочи, Адлер, Краснодар, Зеленоградск (Калининградской области) и Минск.