Российских путешественников в Греции заменили туристы из других стран. Однако именно отдыхающих россиян не хватает местным владельцам объектов туризма.

© Runews24.ru

По информации издания РИА Новости, владельцы заведений ощущают нехватку русских, которые всегда интересовались и интересуются историей страны и любят ездить на экскурсии. При этом русские туристы части приносили предпринимателям большой доход.

Сейчас россиян в Греции сменили граждане Румынии, Казахстана, Болгарии и других стран Центральной Европы.