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Российских туристов в Греции заменили путешественники из Румынии, Болгарии и Казахстана

Российских путешественников в Греции заменили туристы из других стран. Однако именно отдыхающих россиян не хватает местным владельцам объектов туризма.

Российских путешественников в Греции заменили туристы из других стран
© Runews24.ru

По информации издания РИА Новости, владельцы заведений ощущают нехватку русских, которые всегда интересовались и интересуются историей страны и любят ездить на экскурсии. При этом русские туристы части приносили предпринимателям большой доход.

Сейчас россиян в Греции сменили граждане Румынии, Казахстана, Болгарии и других стран Центральной Европы.

Напомним, что из-за международных санкций в отношении РФ россияне не могут летать в Грецию прямыми рейсами, а только в обход через третьи страны, например, через Турцию и Египет.

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