Россиянам объяснили, выгодно ли организовывать отдых самостоятельно

«Для туристов с путевками отдых всегда выходит дешевле, чем для самостоятельных путешественников. Во многом это связано с тем, что пакетные туры в основном включают в себя перелеты чартерными рейсами», – отметила эксперт.

При этом Наталия Ансталь добавила, что при бронировании отелей у самостоятельных туристов могут возникнуть сложности. Дело в том, что оплата на европейских сайтах возможна только с карт, которые поддерживают валюту. С российских же карт оплатить не получится.