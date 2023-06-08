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Россиянам объяснили, выгодно ли организовывать зарубежный отдых самостоятельно

Россиянам рассказали, как выгодно отдыхать: самостоятельно или по путевке. Подробностями поделилась руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

Россиянам объяснили, выгодно ли организовывать отдых самостоятельно
© РИА "ФедералПресс"

«Для туристов с путевками отдых всегда выходит дешевле, чем для самостоятельных путешественников. Во многом это связано с тем, что пакетные туры в основном включают в себя перелеты чартерными рейсами», – отметила эксперт.

При этом Наталия Ансталь добавила, что при бронировании отелей у самостоятельных туристов могут возникнуть сложности. Дело в том, что оплата на европейских сайтах возможна только с карт, которые поддерживают валюту. С российских же карт оплатить не получится.

Эксперт добавила, что на туры у агентств часто бывают скидки или «горячие предложения», передает телеканал 360.

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