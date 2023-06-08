Россиянам объяснили, выгодно ли организовывать отдых самостоятельно

Россиянам объяснили, выгодно ли организовывать зарубежный отдых самостоятельно
Россиянам рассказали, как выгодно отдыхать: самостоятельно или по путевке. Подробностями поделилась руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.
«Для туристов с путевками отдых всегда выходит дешевле, чем для самостоятельных путешественников. Во многом это связано с тем, что пакетные туры в основном включают в себя перелеты чартерными рейсами», – отметила эксперт.
При этом Наталия Ансталь добавила, что при бронировании отелей у самостоятельных туристов могут возникнуть сложности. Дело в том, что оплата на европейских сайтах возможна только с карт, которые поддерживают валюту. С российских же карт оплатить не получится.
Эксперт добавила, что на туры у агентств часто бывают скидки или «горячие предложения», передает телеканал 360.