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Стартовал первый прямой рейс из Хабаровска в Минеральные Воды

Сегодня, в 14.55 по местному времени, вылетел первый прямой рейс из Хабаровска в Минеральные Воды.

Стартовал первый прямой рейс из Хабаровска в Минеральные Воды
© Российская Газета

Прямые рейсы стартовали с сегодняшнего дня и будут выполняться один раз в неделю, по четвергам, сообщает ИА "Хабаровский край". Прямые рейсы туда и обратно выполняет авиакомпания IFly. Из краевой столицы и обратно будут летать комфортабельные Airbus A330. Прямой перелёт займёт 9 часов 15 минут. Билет в одну сторону, по данным "Яндекс.Путешествия", обойдётся в 24 975 рублей.

Прямые рейсы из Хабаровска компания IFly также запускает в Санкт-Петербург и Сочи. Из краевой столицы в Сочи вылетит 10 июня.

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