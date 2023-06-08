Стартовал первый прямой рейс из Хабаровска в Минеральные Воды

Сегодня, в 14.55 по местному времени, вылетел первый прямой рейс из Хабаровска в Минеральные Воды.

Прямые рейсы стартовали с сегодняшнего дня и будут выполняться один раз в неделю, по четвергам, сообщает ИА "Хабаровский край". Прямые рейсы туда и обратно выполняет авиакомпания IFly. Из краевой столицы и обратно будут летать комфортабельные Airbus A330. Прямой перелёт займёт 9 часов 15 минут. Билет в одну сторону, по данным "Яндекс.Путешествия", обойдётся в 24 975 рублей.