Эксперт назвал лучшее время для отдыха за границей

При планировании отпуска люди, как правило, ориентируются на свои возможности. Заместитель председателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко рассказал "ФедералПресс", когда отправиться в путешествие будет оптимальнее всего.

По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на июнь, сентябрь и октябрь.

Второй и третий месяцы лета являются наиболее популярным временем для отпуска у российских туристов, несмотря на то что в этот период за границей очень жарко и душно. А в августе, к тому же, отдыхает вся Европа, поэтому на курортах легко встретить огромное количество людей, объяснил Дмитрий Давыденко.

В Турцию, например, лучше отправиться в июне или сентябре. Впрочем и в октябре есть возможность застать теплое море и хороший пляж, обратил внимание специалист.