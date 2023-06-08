Российские туристы в этом году бронируют отдых на длинные июньские выходные более чем за месяц, сообщают "РИА Новости" с ссылкой на экспертов МТС Travel и Bronevik.com.

Специалисты проанализировали данные о резервировании отелей в период с 9-го по 13-е июня. Оказалось, что в 2023-м году путешественники запланировали поездки в указанные даты в среднем за 40 дней. В то время как год назад они принимали решение о брони в среднем за 25 дней до наступления выходных. Таким образом, показатель увеличился в 1,5 раза.

Примечательно, что для поездок за границу горизонт планирования за год вырос еще значительнее, а именно – в 2,2 раза. Теперь речь идет о заказе номера в гостинице в среднем за 35 дней до самой поездки. Такая тенденция свидетельствует в том числе о желании россиян сэкономить на отелях с помощью раннего бронирования.

Самыми востребованными направлениями внутри страны, в свою очередь, стали Санкт-Петербург – в культурную столицу планируют отправиться 18% пользователей. В список также вошли Москва, Казань и Сочи. Наиболее популярные зарубежные маршруты в текущем году – Минск, Ереван и Ташкент.