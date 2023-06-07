Раскрыты простые способы сэкономить место в ручной клади

Тревел-блогеры Том Бурле (Tom Bourlet) и Дэррил Ньюби (Darryl Newby) раскрыли простые способы сэкономить место в ручной клади. Они перечислены в материале издания Daily Mail.

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Бурле посоветовал перевозить жидкости в отдельном прозрачном пакете в верхней части ручной клади, а тяжелые предметы, наоборот, разместить внизу. Он добавил, что носки можно упаковать в запасную пару обуви — это тоже поможет сэкономить место.

Если же вам не удалось уместить все вещи в ручную кладь, часть из них можно переложить в пакет из дьюти-фри, советует Ньюби.

«Вы можете сделать небольшую покупку в аэропорту, скажем, жевательную резинку или пачку мятных леденцов, попросить пластиковый пакет и переложить туда все лишнее, что не помещается в сумку», — пояснил опытный путешественник.